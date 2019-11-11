2019-11-11T12:51:28+03:00
Происшествия

Попросил пройти на кухню: в Тюмени «сантехник» обворовал 88-летнюю пенсионерку

Сейчас полицейские устанавливают личность преступника
Вадим Бегун
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В Тюмени обворовали 88-летнюю пенсионерку. Фото - pixabay.com.В Тюмени обворовали 88-летнюю пенсионерку. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию позвонила 88-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что мужчина, представившийся работником коммунальной организации, похитил у нее деньги.

– В день преступления в квартиру пенсионерки зашел неизвестный и представился сантехником. Мужчина сообщил пожилой женщине о плановой проверке и прошел на кухню. Воспользовавшись невнимательностью потерпевшей, злоумышленник похитил около 30 тысяч рублей из-под клеенки стола, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Затем неизвестный пояснил, что вся техника исправна и покинул квартиру. Пенсионерка обнаружила отсутствие денег и обратилась в полицию. В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предприимчивому «сантехнику» грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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