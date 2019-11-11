2019-11-11T11:22:29+03:00
Общество

Почти четыре часа мэр Тюмени выслушивал жалобы горожан на ЖКХ

Местные жители приносили платежки с просьбой перерасчета
Вадим Бегун
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Тюменцы почти 4 часа жаловались мэру на проблемы ЖКХ. Фото - горадминистрация.Тюменцы почти 4 часа жаловались мэру на проблемы ЖКХ. Фото - горадминистрация.
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В Тюмени глава города, прокурор, начальник ГЖИ и гендиректор «УСТЭК» выслушали тюменцев по вопросам ЖКХ. Прием жителей областного центра продлился почти четыре часа.

– Тюменцы сообщали о фактах предоставления некачественных комуслуг, рассказывали о проблемах взаимодействия с УК, а также просили разобраться в фактах, связанных с перерасчетом за воду и тепло. Так, например, жители дома № 69 по улице Гастелло обозначили вопрос состояния теплокамер в своем районе. Этот участок планируется включить в план на 2020 год. По ряду домов были приняты оперативные решения. Один из них находятся по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, дом №55. Специалисты УСТЭК взяли его на дополнительный контроль и проводят мониторинг подачи тепла, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что одна из жительниц поведала о проблеме с услугой водоснабжения в микрорайоне Ново-Патрушево. Она собрала все необходимые факты и представила их специалистам. Сейчас УК совместно с застройщиком принимают меры. Прием длился около трех с половиной часов. Поделиться своими проблемами пришли 17 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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