2019-11-11T11:50:00+03:00
Происшествия

Более пятидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю

При тушении было спасено два человека
Вадим Бегун
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В Тюменской области за неделю произошло 54 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за неделю произошло 54 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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За минувшую неделю в Тюменской области произошло 54 пожара, в том числе 35 в жилье. При тушении пожаров было спасено 2 человека.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 33 раза. Кроме того, спасатели оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части.

– Во избежание загорания имущества содержите в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние территории за забором Вашего домовладения. «Заросли» сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня, – порекомендовали в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что также можно оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас, и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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