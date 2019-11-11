Более пятидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
За минувшую неделю в Тюменской области произошло 54 пожара, в том числе 35 в жилье. При тушении пожаров было спасено 2 человека.
За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 33 раза. Кроме того, спасатели оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части.
– Во избежание загорания имущества содержите в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние территории за забором Вашего домовладения. «Заросли» сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня, – порекомендовали в Главном управлении МЧС по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что также можно оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас, и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU