«Умные» технологии для безопасности города представят на ИНФОТЕХе - 2019

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-11T10:29:12+03:00

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Решения по внедрению «умных» технологий на объекты городской инфраструктуры на примере городской системы видеонаблюдения представит «Ростелеком» на ИНФОТЕХе-2019 - главном IT событии региона.

К началу ноября «Ростелеком» завершил установку 469 новых камер видеонаблюдения в 15 муниципальных районах области, а также в городах Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковск и Ялуторовск. В районных центрах установлено 96 камер видеонаблюдения, в Тюмени – 172, в Тобольске – 103, Ялуторовске – 74, Заводоуковске – 16 и в Ишиме - 8 камер.

Все камеры объединены в единую систему видеонаблюдения. Видеотрансляция осуществляется в HD качестве, а видеоданные в режиме реального времени передаются по защищенному высокоскоростному каналу связи в Центр обработки данных Правительства Тюменской области. Проект реализован в рамках концепции «Умный город». Сервер позволяет принимать и хранить полученные данные.

Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области: «Что подразумевает под собой концепция «Умного города»? Это, конечно же, улучшение качества жизни и создание комфортных условий для проживания граждан. И безопасность здесь играет очень важную роль. Система видеонаблюдения дает возможность не только наблюдать удаленно за объектами, но и максимально быстро реагировать на внештатные ситуации. На сегодняшний день к Единому центру хранения данных подключено более 1900 средств видеонаблюдения».

Всего в Тюменской области «Ростелеком» установил 1041 камеру на 248 объектах в местах с массовым скоплением людей: это торговые центры, площади, скверы, переходы, путепроводы, дворовые территории и т.д. Работы проводились в рамках контракта с Департаментом информатизации Тюменской области.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Возможности применения интеллектуального видеонаблюдения не ограничиваются только городским пространством. Сервис используется и в сельском хозяйстве — для отслеживания событий на полях, пастбищах и т. д., и в ЖКХ — для выявления качества уборки дворовых территорий и своевременного вывоза мусора, в лесном хозяйстве – для контроля за пожарами. В промышленности видеонаблюдение применяется как средство контроля за технологическими процессами. Проект реализуется полностью за счет собственных средств «Ростелекома» и на базе собственной телекоммуникационной инфраструктуры. Наша компания готова и в дальнейшем развивать систему видеонаблюдения в регионе»

Гости и участники XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019» смогут ознакомиться подробно с решениями по внедрению «умных технологий» на стенде компании. Здесь специалисты подробно расскажут о тонкостях технологий, на примере покажут принцип работы городской системы видеонаблюдения.

Зарегистрироваться на мероприятие и узнать подробности можно на официальном сайте.