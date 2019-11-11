2019-11-11T10:02:38+03:00
Происшествия

Пассажир вылетел в лобовое стекло: в Тюмени произошла жесткая авария

Водитель не справился с управлением
Вадим Бегун
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В Тюмени произошло жесткое ДТП: пассажир вылетел через "лобовуху". Фото - соцсети.В Тюмени произошло жесткое ДТП: пассажир вылетел через "лобовуху". Фото - соцсети.
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В Тюмени в минувшее воскресенье, 10 ноября, вечером водитель ВАЗ-2115 совершил ДТП. Он, будучи на путепроводе «Стрела», сильно разогнался, не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в металлическое ограждение. Позже оказалось, что тюменец был пьян.

– За рулем находился 53-летний местный житель. Показания алкотестера составили 1,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого им воздуха. Водитель не пострадал. 28-летний пассажир головой выбил лобовое стекло и сломал руку, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, передает «МегаТюмень».

Подобное происшествие, о котором писала "Комсомольская правда - Тюмень", произошло утром 23 сентября этого года. Тогда на тюменской объездной дороге микроавтобус «Хендай Старекс» врезался в ограждение и тут же превратился в груду искореженного железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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