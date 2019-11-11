Одну из тюменских улиц планируют сделать пешеходной

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-11T08:42:51+03:00

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В Тюмени начнут разрабатывать проект развития центра города в границах улиц Дзержинского – Осипенко – Челюскинцев – Республики. На эти цели из городского бюджета выделят более трех миллионов рублей.

Согласно материалам, размещенных на сайте госзакупок, следует, что из улицы Дзерджинского городские власти планируют сделать пешеходную зону. При проектировании подрядчик должен учесть не только интересы велосипедистов, но и маломобильных групп населения. В проекте должны быть площадки для концертов и выступлений под открытым небом, зоны для торговли, а также event-зоны.

Разработчику необходимо сформировать самобытный и узнаваемый историко-культурный облик с дизайн-кодом по рекламе и уличному оформлению. В пешеходной зоне следует предусмотреть ремесленные производства, точки общепита и розничной торговли с сувенирами, сохранить памятники архитектуры и приспособить их под современное использование.

Заказчиком электронного аукциона выступило управление градостроительного планирования Тюмени. Начальная цена контракта – 3,15 млн рублей. Победитель лота должен провести все работы в течение полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU