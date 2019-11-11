«Где торгуют смертью?»: тюменцев просят выдать наркоторговцев

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-11T07:41:27+03:00

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В Тюменской области с 11 по 22 ноября пройдет Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Главная цель мероприятия – привлечь внимание жителей региона к проблеме наркомании и незаконного оборота наркотиков, а также объединение усилий общества и правоохранительных органов в этом деле.

– Любую информацию, связанную с совершением преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, круглосуточно можно сообщить по единому номеру телефона «102» или оставив интернет-обращение на официальном сайте УМВД России по Тюменской области 72.мвд.рф, – сообщили в пресс-службе администрации города Тобольска.

Консультации по вопросам, связанным с употреблением психоактивных веществ, можно получить по телефону Службы семейного консультирования Областного центра профилактики и реабилитации 8(3452) 673-673. Анонимность обратившимся гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU