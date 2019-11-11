Дети-сироты могут обратиться в тюменский ЗАГС за помощью

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-11T07:01:17+03:00

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Тюменский комитет ЗАГС 20 ноября проведет день открытых дверей. Дети-сироты могут обратиться к специалистам со своими вопросами.

Вопросы государственной регистрации актов гражданского состояния рассмотрят по адресу: ул. Малыгина, 85, кабинет № 208 (приемная). В этот же день с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 будет работать горячая линия правовой помощи детям по телефону 8 (3452) 68-36-06.

– Получить консультативную помощь могут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители, дети-инвалиды и их родители, а также лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, – уточнили в пресс-службе администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU