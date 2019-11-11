Азартный тоболяк проиграл деньги, вырученные за продажу ворованного бензина

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-11T06:21:30+03:00

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В тобольскую полицию позвонил представитель одной из организаций города, и заявил, что с двух дизельных карт, принадлежащих компании, неизвестный похитил около четырех тысяч литров топлива. Позже полицейские задержали злоумышленника, который потратил все вырученные деньги на игровых автоматах.

– 32-летний ранее судимый мужчина нашел на улице топливные карты, с оборотной стороны которых был написан пин-код. Воспользовавшись ситуацией, на автозаправочных станциях Тобольского района он находил водителей большегрузов и предлагал им купить топливо по низкой цене. Те отдавали подозреваемому «наличку», а мужчина расплачивался топливными картами организации. Таким образом фигурант выручил около 100 тысяч рублей, которые потратил в зале игровых автоматов, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU