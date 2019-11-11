СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-11T05:41:26+03:00

На улице 30 лет Победы в Тюмени обесточат светофоры.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

Изменить размер текста: A A

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на улице 30 лет Победы в районе дома № 92, на пересечении улиц 30 лет Победы и Ткацкого проезда, на пересечении улиц Олимпийской и Ткацкого проезда, а с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц Монтажников и Янтарной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU