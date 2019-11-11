На улице 30 лет Победы в Тюмени обесточат светофоры
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на улице 30 лет Победы в районе дома № 92, на пересечении улиц 30 лет Победы и Ткацкого проезда, на пересечении улиц Олимпийской и Ткацкого проезда, а с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц Монтажников и Янтарной.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU