2019-11-11T05:01:32+03:00
Общество

Погода на 11 ноября в Тюмени: днем будет идти мелкий снег

В городе похолодает
Вадим Бегун
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В Тюмени будет идти мелкий дождь.В Тюмени будет идти мелкий дождь.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 11 ноября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий снег, но ближе к вечеру он закончится.

Температура воздуха ночью будет -8, днем она поднимется до -2. Вечером также будет минус 2 градуса. В этот день ожидается восточный ветер, переходящий в юго-западный, 1-5 метров в секунду.

В этот день почитается память святой преподобной Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника. Охотники верили: «Если волки стаями бродят по полям, то жди больших несчастий: эпидемий, голода или войны». Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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