Погода на 11 ноября в Тюмени: днем будет идти мелкий снег
Сегодня, 11 ноября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий снег, но ближе к вечеру он закончится.
Температура воздуха ночью будет -8, днем она поднимется до -2. Вечером также будет минус 2 градуса. В этот день ожидается восточный ветер, переходящий в юго-западный, 1-5 метров в секунду.
В этот день почитается память святой преподобной Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника. Охотники верили: «Если волки стаями бродят по полям, то жди больших несчастий: эпидемий, голода или войны». Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».
ИСТОЧНИК KP.RU