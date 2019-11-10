СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-10T16:27:42+03:00

В тюменские больницы поступила новая техника. Фото с сайта pixabay.com

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В областную больницу №23 города Ялуторовска на днях введена в эксплуатацию современная моюще-дезинфицирующая машина.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что отечественный аппарат, позволяет качественно и быстро обрабатывать инструменты, эндоскопическое оборудование, анестезиологические принадлежности.

- С установкой нового оборудования объём одномоментно обрабатываемых изделий увеличился в три раза. Высшее качество очистки, быстрота обработки, функции «умного компьютера», который автоматически подбирает программы и многие другие современные функции позволяют нам и нашим пациентам быть уверенными в инфекционной безопасности лечения, - рассказывает главный врач ОБ№23 Михаил Горбачев.

Он также добавил, что у прибора предусмотрена возможность конфигурировать параметры каждой программы и производить операции в ручном режиме, организован многоступенчатый процесс мойки и серьезный выходной контроль за счет двух датчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU