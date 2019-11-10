СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-10T15:53:50+03:00

Скандально известная тюменка Алена Волонаева обвинила в плагиате Анджелину Джоли. Фото с инстаграм Алены Водонаевой

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Летняя фотосессия Алены Водонаевой почти идентичная с той, что накануне поделилась голливудская актриса.

Анджелина Джоли предстала в нежном и грациозном образе, чем сразу же привлекла внимание бывшей участницы «Дома-2» Алена Водонаева в соцсетях поделилась снимками и обвинила Джоли в плагиате.

Обе женщины снялись в воздушных платьях салатового цвета и соблазнительных позах, только фото Алены были опубликованы раньше на несколько месяцев.

Джоли повторила образ тюменки

Тюменцы не оценили очередной выпад Водонаевой, оставив едкие комментарии: Джоли знаю, а Водонаева – это кто?

Отметим, что Водонаева не впервые совершает нападки в сторону мировой знаменитости. Ранее тюменка заявила, что Анджелина Джоли нуждается в помощи психиатров. Поводом для нелицеприятной рекомендации стало намерение экс-супруги Бреда Питта провести гормональную терапию для 13-летней дочери Шало.

ИСТОЧНИК KP.RU