Скандально известная тюменка Алена Волонаева обвинила в плагиате Анджелину Джоли
Летняя фотосессия Алены Водонаевой почти идентичная с той, что накануне поделилась голливудская актриса.
Анджелина Джоли предстала в нежном и грациозном образе, чем сразу же привлекла внимание бывшей участницы «Дома-2» Алена Водонаева в соцсетях поделилась снимками и обвинила Джоли в плагиате.
Обе женщины снялись в воздушных платьях салатового цвета и соблазнительных позах, только фото Алены были опубликованы раньше на несколько месяцев.
Джоли повторила образ тюменки
Тюменцы не оценили очередной выпад Водонаевой, оставив едкие комментарии: Джоли знаю, а Водонаева – это кто?
Отметим, что Водонаева не впервые совершает нападки в сторону мировой знаменитости. Ранее тюменка заявила, что Анджелина Джоли нуждается в помощи психиатров. Поводом для нелицеприятной рекомендации стало намерение экс-супруги Бреда Питта провести гормональную терапию для 13-летней дочери Шало.
ИСТОЧНИК KP.RU