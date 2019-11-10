2019-11-10T15:34:40+03:00
Общество

Тюменские мамы обсудили возможности самореализации

Встреча состоялась в ТРЦ «Гудвин»
Алена Кульмухаметова
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Тюменские мамы обсудили возможности самореализацииТюменские мамы обсудили возможности самореализации
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Молодые мамы обсудили возможности для самореализации и развития в рамках первой встречи проекта «Советник губернатора», которая прошла в одном из кафе ТРЦ "Гудвин" в Тюмени 10 ноября.

Администратор проекта Дарья Ермакова рассказала, «Советник губернатора» направлен на организацию коммуникаций между жителями региона для создания сообществ, участники которых смогут высказывать свои инициативы, делиться опытом по такой очень важной теме, как семья и материнство.

На встрече молодые тюменки убедились, что материнство нисколько не препятствует самореализации, карьере, заработку. У тюменских молодых мам есть множество реальных возможностей для самореализации и роста - от работы по гибкому графику до получения онлайн-образования и создания собственного бизнеса.

В будущем встречи в рамках проекта «Советник губернатора» пройдут в Тобольске и других городах и сельских муниципалитетах региона.

С результатами анализа поступивших от тюменцев предложений можно будет ознакомиться на сайте проекта "Советник губернатора" после 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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