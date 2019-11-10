Тюменские мамы обсудили возможности самореализации

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-10T15:34:40+03:00

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Молодые мамы обсудили возможности для самореализации и развития в рамках первой встречи проекта «Советник губернатора», которая прошла в одном из кафе ТРЦ "Гудвин" в Тюмени 10 ноября.

Администратор проекта Дарья Ермакова рассказала, «Советник губернатора» направлен на организацию коммуникаций между жителями региона для создания сообществ, участники которых смогут высказывать свои инициативы, делиться опытом по такой очень важной теме, как семья и материнство.

На встрече молодые тюменки убедились, что материнство нисколько не препятствует самореализации, карьере, заработку. У тюменских молодых мам есть множество реальных возможностей для самореализации и роста - от работы по гибкому графику до получения онлайн-образования и создания собственного бизнеса.

В будущем встречи в рамках проекта «Советник губернатора» пройдут в Тобольске и других городах и сельских муниципалитетах региона.

С результатами анализа поступивших от тюменцев предложений можно будет ознакомиться на сайте проекта "Советник губернатора" после 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU