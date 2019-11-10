2019-11-10T14:27:10+03:00
Общество

Тюменских подростков научат цифровой гигиене

Прийти на мероприятие могут все желающие
Алена Кульмухаметова
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Тюменских подростков научат цифровой гигиене. Фото с сайта pixabay.comТюменских подростков научат цифровой гигиене. Фото с сайта pixabay.com
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В Центре развития региональных медиа и кино «Медиаполис» 23 ноября состоится образовательный интенсив «Безопасный интернет». Начало мероприятия в 10:30 часов.

Организаторы мероприятия рассказали, что на интенсиве будет несколько приглашённых экспертов из Роскомнадзора, а также представители IT-сферы в области киберезопасности, психологи и представители областного центра реабилитации, которые расскажут об основных проблемах подростков, связанных с использованием интернета.

Эксперты раскроют понятие сетевой гигиены, расскажут о видах противоправного контента и способах борьбы с ними, как обезопасить себя и ребенка в интернете, а также о том, как родителям найти общий язык с ребёнком, и как отличить молодёжные тренды от реальных угроз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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