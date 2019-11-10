2019-11-10T13:14:15+03:00
Общество

Диетолог не рекомендует тюменцам переедать мандарины

На прилавках магазинов большой выбор цитрусовых
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы запасаются мандаринами. Фото с сайта pixabay.comТюменцы запасаются мандаринами. Фото с сайта pixabay.com
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Мандарины на прилавках тюменских магазинов есть круглый год. Врач-диетолог предупреждает о мере поедания цитрусовых.

По словам начальника отдела логистики крупнейшего оптово-розничного центра Тюменской области по торговле фруктами и овощами Антона Величко, на тюменских прилавках сейчас больше мандаринок из Марокко и Абхазии. Мандарины из Абхазии и Марокко отличаются не только размерами, но и вкусом. Но тюменцы активнее покупают марокканские фрукты. Чрезмерно увлекаться мандаринами не советуют врачи.

- У этих фруктов есть большие плюсы: в них мало калорий и много витаминов, - комментирует врач-диетолог Ольга Смирнова. - Чтобы не навредить здоровью, нужно знать меру. Кроме того, цитрусовые не рекомендуется есть людям с аллергией, гастритом и язвой желудка, холециститом и гепатитом.

Мандариновое масло содержит вещества, которые положительно влияют на нашу психику и дарят отменное настроение, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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