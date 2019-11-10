2019-11-10T12:23:12+03:00
Общество

В Тюменском районе школьное питание родители отслеживают на сайте школ

Полностью все классы в школах района подключатся к «Учёту» 13 января 2020 года
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе школьное питание родители отслеживают на сайте школ. Фото с сайта pixabay.comВ Тюменском районе школьное питание родители отслеживают на сайте школ. Фото с сайта pixabay.com
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Тюменский район первый среди муниципалитетов Тюменской области подключился к модулю «Учет питания» через систему «Электронная школа». К нему на 1 апреля 2019 года подключились 16 школ.

Работу модуля успели оценить родители. По их мнению, система позволяет дистанционно ознакомиться со школьным меню на неделю и произвести оплату за питание, следить за состоянием лицевого счета.

На днях к школам, где уже введен электронный учет питания, присоединились по два пилотных класса 15 школ района: Андреевской, Богандинской № 2, Пышминской, Горьковской, Каменской, Кулаковской, Луговской, Муллашинской, Новотарманской, Наримановской, Салаирской, Червишевской, Акияровской, Онохинской и Яровской.

Подробная информация о модуле «Учёт питания» и о способах оплаты размещена на интернет-портале отрасли образования района https://obraz-tmr.ru/uoatmr/e-school. Также работает горячая линия по вопросам организации питания. Полностью все классы в школах района подключатся к «Учёту» 13 января 2020 года, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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