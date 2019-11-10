СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-10T11:46:01+03:00

Бесплатные земельные участки получили более 8 тысяч семей Тюменской области. Фото с сайта pixabay.com

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С начала действия закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» более восьми тысяч семей получили земельные участки.

В пресс-службе Тюменской области отметили, что сегодня на очереди по этой программе стоят 4804 семьи.

Общая площадь предоставленных земельных участков за весь период действия программы составляет 865 га. В первоочередном порядке семьям, в которых есть ребенок-инвалид или родитель-инвалид, предоставлен 481 земельный участок.

Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» был 5 октября 2011 года, напоминает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU