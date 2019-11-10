2019-11-10T10:14:48+03:00
Общество

Сочинение ялуторовского пятиклассника вошло с сотню лучших работ

За пять лет существования конкурса в нем приняли участие 2 миллиона школьников
Алена Кульмухаметова
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Сочинение ялуторовского пятиклассника вошло с сотню лучших работ. Фото с сайта pixabay.comСочинение ялуторовского пятиклассника вошло с сотню лучших работ. Фото с сайта pixabay.com
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В Общественной палате РФ чествовали победителей Всероссийского конкурса сочинений. На торжественное мероприятие был приглашен пятиклассник Константин Михейцев из Ялуторовска.

Как сообщили в департаменте образования и науки по Тюменской области, приглашения на церемонию получили авторы 100 лучших творческих работ — школьники 4–11-х классов и студенты колледжей из разных регионов страны, в том числе из Тюменской области. Конкурсантов и их наставников приветствовала заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина. Ялуторовский пятиклассник написал сочинение в жанре дневника «Я отличник?» и прошел региональный этап конкурса.

Жюри федерального тура оценили работы победителей областных соревнований и определили сотню лучших. Их работы опубликуют в официальном сборнике. Отметим, что тематические направления конкурса сочинений меняются каждый год, отражая важные события культуры, науки, общественной жизни в нашей стране и в мире. За пять лет существования конкурса в нем приняли участие уже 2 миллиона школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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