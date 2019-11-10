Александр Моор вручил награды лучшим тюменским полицейским

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-10T08:42:53+03:00

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Во Дворце культуры «Нефтяник» в честь Дня работников полиции состоялся праздничный концерт.

В рамках мероприятия ветеранов и действующих стражей правопорядка поздравили Губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Вы взаимодействуете с людьми, видите реальную жизнь, реальные судьбы. Ведете непримиримую борьбу с преступностью, стоите на страже правопорядка, защищаете права граждан. Вы протягиваете им руку помощи в кризисных ситуациях. И здесь они видят в вас не только профессионалов, которые оперативно справятся с возникшей проблемой, но и надеются на понимание, человеческое участие и мудрый совет. Именно на основе личного опыта взаимодействия с сотрудниками полиции, каждый гражданин и формирует образ ведомства в целом», - отметил Александр Моор.

Во время торжества ветеранов и действующих сотрудников ОВД, которые внесли значительный вклад в поддержание законности и правопорядка поощрили благодарностями и грамотами губернатора области, Тюменской областной и городской Думы, других высокопоставленных гостей, а также правами начальника областного УМВД. Теплые слова прозвучали в адрес членов семей сотрудников погибших при исполнении служебного долга. Вручив вдовам, родителям и детям погибших при исполнении служебных обязанностей коллег цветы, полицейские почтили память героев минутой молчания.

По завершении мероприятия стражи правопорядка вернулись к исполнению служебных обязанностях.

ИСТОЧНИК KP.RU