2019-11-10T07:14:39+03:00
Общество

В Уватском районе построят новые сети водоснабжения

Подготовка документации уже началась
Алена Кульмухаметова
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В Уватском районе построят новые сети водоснабжения. Фото с сайта pixabay.comВ Уватском районе построят новые сети водоснабжения. Фото с сайта pixabay.com
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Новые водоводы построят в селах Ивановка и Тугалово Уватского района в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Сейчас в районе местные власти готовят документы для строительства сетей водоснабжения. До конца года будет составлена смета.

В Ивановке новые водопроводы построят полностью по ул. Мичелевской и Омелинской, и частично по улице Береговой от дома №39 до дома №62. Общая протяженность сетей составит 1,8 километра.

В Тугалово запланировано провести сети по ул. Береговой от дома №1 до дома №6, Центральной от дома №1 до дома №42 и Полевой от дома №1 до дома №8, общей протяженностью 2,6 километра.

Глава Сергей Путмин подписал распоряжения о выдаче разрешений на использование земель для размещения водопроводов и водоводов в Ивановке и Тугалово. Отметим, из необходимых 152 разрешений на использование земель, оформлено уже 69. Работа продолжается, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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