В Уватском районе построят новые сети водоснабжения
Новые водоводы построят в селах Ивановка и Тугалово Уватского района в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
Сейчас в районе местные власти готовят документы для строительства сетей водоснабжения. До конца года будет составлена смета.
В Ивановке новые водопроводы построят полностью по ул. Мичелевской и Омелинской, и частично по улице Береговой от дома №39 до дома №62. Общая протяженность сетей составит 1,8 километра.
В Тугалово запланировано провести сети по ул. Береговой от дома №1 до дома №6, Центральной от дома №1 до дома №42 и Полевой от дома №1 до дома №8, общей протяженностью 2,6 километра.
Глава Сергей Путмин подписал распоряжения о выдаче разрешений на использование земель для размещения водопроводов и водоводов в Ивановке и Тугалово. Отметим, из необходимых 152 разрешений на использование земель, оформлено уже 69. Работа продолжается, сообщает ИА «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU