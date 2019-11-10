2019-11-10T06:26:27+03:00
Общество

Пожилых жителей отдаленных тюменских сел на диспансеризацию доставляют на автомобиле

В больнице при входе их встречает и сопровождает медицинская сестра
Алена Кульмухаметова
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Пожилых жителей отдаленных тюменских сел на диспансеризацию доставляют на автомобиле. Фото с сайта pixabay.comПожилых жителей отдаленных тюменских сел на диспансеризацию доставляют на автомобиле. Фото с сайта pixabay.com
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Комплексный центр социального обслуживания населения «Тавда» и областная больница № 15 предоставили маломобильным жителям Нижнетавдинского района возможность пройти медицинский осмотр в рамках диспансеризации.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, жителям отдаленных деревень и сел бесплатно и с комфортом добраться до больницы и пройти там профилактический осмотр.

Средний возраст пациентов, которых доставляют сотрудники центра «Тавда», от 70 до 75 лет. Из всех уже обследованных около 30 не были на приеме у врача два года или дольше. В больнице пожилых пациентов встречает при входе медицинская сестра, сопровождает (иногда буквально за руку) по кабинетам для общего обследования, а, при необходимости, более углубленного осмотра - к узким специалистам. Без всяких очередей, рассказывает главный врач ОБ № 15 Анатолий Смоляренко.

Из всех пациентов, осмотренных на данный момент, у одного была впервые выявлена ишемическая болезнь сердца, у двух – нарушение сердечного ритма, у шестерых – артериальная гипертензия и еще у одного – хроническая обструктивная болезнь легких. Все они получили рекомендации по дальнейшему лечению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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