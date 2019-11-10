СЕГОДНЯ 06:13 2019-11-10T06:13:05+03:00

Погода в Тюмени 10 ноября: облачная и морозная погода. Фото с сайта pixabay.com

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В воскресенье 10 ноября в Тюмени облачно и без осадков. Ветер юго-западный, западный, северо-западный, северо-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -5 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, температура воздуха днем составит -5, -10 градусов, местами до -15 градусов.

В народном календаре 10 ноября почитают Параскеву Пятницу. Приметы в этот день гласили: если иней на деревьях, то будет мороз, если возле луны круг, будет буря. Увидеть в этот день белку – к потеплению.

ИСТОЧНИК KP.RU