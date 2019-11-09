2019-11-09T17:37:38+03:00
Общество

Молодых профессионалов принимают в тюменском Выставочном зале

Участники чемпионата будут соревноваться более чем по 40 компетенциям
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В течение месяца тюменский Выставочный зал дважды принимает участников движения WorldSkills (молодые профессионалы).

По информации пресс-службы правительства Тюменской области, в ноябре состоится VII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы". - Эстафету, которую начали школьники, продолжат студенты образовательных организаций среднего профессионального образования и молодые рабочие, - говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Ожидается большое количество участников, которые будут соревноваться более чем по 40 компетенциям. - По большому счету - это состязание, где на твоих глазах рождается некий продукт. Процесс созидания может быть зрелищным и вызывать интерес у зрителей. Совершенно точно в их числе будут и руководители предприятий. Надеюсь, что на нашей площадке работодатели разглядят настоящие таланты, - отметил Михаил Брудков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Быстрее всех в УФО зарплаты растут у тюменцев
В тюменском музее откроется выставка известного российского художника
Тюменские врачи при реабилитации детей используют инновационные методики
В Боровском неизвестные обокрали владельца автомобиля, попавшего в ДТП
В Ялуторовске открывается фестиваль «Декабристские вечера»
Юные тюменские исследователи едут на соревнования в Челябинск
Тюменцев после инсульта реабилитируют в поликлинике при больнице
Утром над Тюменью взошло три солнца
В Тюмени пройдет областное посвящение в первокурсники
В 2020 году в Тюмени планируют трудоустроить больше подростков
Ямал Ири предлагает тюменцам принять участие в конкурсе новогодней открытки
В Тюменской области отмечен рост IT- компаний
Тюменские тхэквондисты на российских соревнованиях завоевали 19 золотых медалей
Погода в Тюмени 9 ноября: солнечно и морозно
Два трупа под окнами, недовольный Варламов и утренние пробки: публикуем главные новости Тюмени 8 ноября 2019
В Тюмени вспыхнул газ из поврежденного в ходе земляных работ трубопровода
Автопарк тюменского ГИБДД пополнится новыми машинами
Опасно для жизни: тюменский теплоход с нарушениями возил туристов по Туре
Под Тюменью до четырех полос расширили восьмикилометровый участок трассы
Второй случай за день: из тюменского «муравейника» выпал мужчина
Почти 20 миллионов рублей «вынесли» из тюменского банка мошенники
Труп женщины найден под окнами тюменской многоэтажки
Тюменцам предложили перенастроить каналы из-за перехода на «цифру»
Самолет, беспилотник и 65 человек: блуждающего в лесу тюменца искали несколько дней
В Тюмени стартовала промо-группа проекта «Советник губернатора»
На улице Пермякова в Тюмени сбили женщину