Молодых профессионалов принимают в тюменском Выставочном зале

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-09T17:37:38+03:00

Участники чемпионата будут соревноваться более чем по 40 компетенциям

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В течение месяца тюменский Выставочный зал дважды принимает участников движения WorldSkills (молодые профессионалы).

По информации пресс-службы правительства Тюменской области, в ноябре состоится VII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы". - Эстафету, которую начали школьники, продолжат студенты образовательных организаций среднего профессионального образования и молодые рабочие, - говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Ожидается большое количество участников, которые будут соревноваться более чем по 40 компетенциям. - По большому счету - это состязание, где на твоих глазах рождается некий продукт. Процесс созидания может быть зрелищным и вызывать интерес у зрителей. Совершенно точно в их числе будут и руководители предприятий. Надеюсь, что на нашей площадке работодатели разглядят настоящие таланты, - отметил Михаил Брудков.

ИСТОЧНИК KP.RU