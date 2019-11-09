Молодых профессионалов принимают в тюменском Выставочном зале
В течение месяца тюменский Выставочный зал дважды принимает участников движения WorldSkills (молодые профессионалы).
По информации пресс-службы правительства Тюменской области, в ноябре состоится VII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы". - Эстафету, которую начали школьники, продолжат студенты образовательных организаций среднего профессионального образования и молодые рабочие, - говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.
Ожидается большое количество участников, которые будут соревноваться более чем по 40 компетенциям. - По большому счету - это состязание, где на твоих глазах рождается некий продукт. Процесс созидания может быть зрелищным и вызывать интерес у зрителей. Совершенно точно в их числе будут и руководители предприятий. Надеюсь, что на нашей площадке работодатели разглядят настоящие таланты, - отметил Михаил Брудков.
ИСТОЧНИК KP.RU