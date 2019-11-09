СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-09T16:16:02+03:00

Быстрее всех в УФО зарплаты растут у тюменцев. Фото с сайта pixabay.com

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По данным социально-экономического положения за январь-сентябрь 2019 года Тюменская область (без учета автономных округов) заняла четыре лидирующие позиции среди регионов УФО.

В Тюменьстате отметили, что в данных направлениях регион удерживает первое место не первый год.

Так, регион впереди по темпу роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе-августе 2019 года. При этом самый высокий размер номинальной начисленной заработной платы - 102,3 тыс. рублей - отмечался на Ямале.

ЯНАО занимает первое место в УФО по индексу промышленного производства (119,3%), оборотам общественного питания и платных услуг на человека. Наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в сентябре 2019 года к декабрю 2018 года зафиксировано также на Ямале (100,9%).

ИСТОЧНИК KP.RU