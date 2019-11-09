В тюменском музее откроется выставка известного российского художника

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-09T15:10:12+03:00

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В музейном комплексе имени Словцова 29 ноября откроется выставка заслуженного художника России Александра Павлова.

Почитателям искусства представят почти 200 полотен, входящих в экспозицию «Времена года. Музыка русской живописи». Часть картин с успехом экспонировалась в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, где в 2006 и 2016 годах состоялись две персоналки автора. Кстати, Русский приобрел 12 произведений Александра Николаевича в свои фонды. Персональный показ творчества Павлова в Тюмени был 10 лет назад.

Картины художника хранятся в Государственном Русском музее, в музейном комплексе имени Словцова, в частных коллекциях России, Франции, Германии, Польши, Венгрии, США. Новая выставка продлится до 2 февраля, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU