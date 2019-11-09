2019-11-09T14:26:22+03:00
Общество

Тюменские врачи при реабилитации детей используют инновационные методики

Для результативной работы недостаточно современной аппаратуры
Алена Кульмухаметова
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Тюменские врачи при реабилитации детей используют инновационные методики. Фото с сайта pixabay.comТюменские врачи при реабилитации детей используют инновационные методики. Фото с сайта pixabay.com
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Областной реабилитационный центр «Родник» проводит реабилитацию и санаторно-курортное лечение детей с инвалидностью и с ослабленным здоровьем с помощью инновационных методов.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, одним из эффективных методов лечения неврологических и психических расстройств у детей является микрополяризация- лечение под воздействием постоянного тока малой интенсивности.

Такая методика лечения позволяет добиться улучшения в работе речевого аппарата, справиться с бессонницей и другими психо-неврологическими нарушениями. Для результативной работы недостаточно современной аппаратуры, необходима и высокая квалификация специалиста.

Кроме того, в «Роднике» также применяют и биорезонансную терапию с помощью аппарата «Hi-top». Сейчас в «Роднике» проходят лечение 140 детей, которые находятся там вместе с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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