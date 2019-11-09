Тюменские врачи при реабилитации детей используют инновационные методики
Областной реабилитационный центр «Родник» проводит реабилитацию и санаторно-курортное лечение детей с инвалидностью и с ослабленным здоровьем с помощью инновационных методов.
Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, одним из эффективных методов лечения неврологических и психических расстройств у детей является микрополяризация- лечение под воздействием постоянного тока малой интенсивности.
Такая методика лечения позволяет добиться улучшения в работе речевого аппарата, справиться с бессонницей и другими психо-неврологическими нарушениями. Для результативной работы недостаточно современной аппаратуры, необходима и высокая квалификация специалиста.
Кроме того, в «Роднике» также применяют и биорезонансную терапию с помощью аппарата «Hi-top». Сейчас в «Роднике» проходят лечение 140 детей, которые находятся там вместе с родителями.
ИСТОЧНИК KP.RU