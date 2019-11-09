В Боровском неизвестные обокрали владельца автомобиля, попавшего в ДТП

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-09T14:15:57+03:00

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Тюменец на своем «ВАЗ-2114» попал в небольшое дорожно-транспортное происшествие в поселке Боровский. Мужчина вылетел с дороги в кювет. Неприятности на этом не закончились.

Как рассказал в соцсетях владелец авто, пока он ходил за помощью, чтобы выдернуть из снежного плена авто, его обокрали. - Пока машина валялась в кювете, пока искал помощи и кто вытащит, успели обчистить, сняли аккумулятор, магнитолу и запаску. Боровский. Пересечение Пушкина и Комсомольской, пишет возмущенный водитель.

Найти злоумышленников ему не удалось. В полицию на данный момент заявление тюменец не подавал.

Тюменцы в комментариях отмечают, что подобные случаи не редкость. Проезжающие мимо автовладельцы в лучшем случае игнорируют просьбы о помощи, а некоторые и вовсе готовы поживиться за чужой счет.

- Тоже история есть. Подарили "Киа Сид" новую знакомому, поехал он на новый год в другой город с друзьями, не доехали 15 км до города и улетели с дороги, до НГ оставалось 4 часа, пошли пешком в город, вернулись 1 января за машиной, а от нее только кузов остался, - рассказывает подписчик тюменского паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU