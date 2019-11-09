Юные тюменские исследователи едут на соревнования в Челябинск
Приглашения на федерально-окружные соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее» УФО получили 10 школьников из Тюмени, Ишима, Тюменского, Сладковского и Юргинского районов. Они пройдут 19-22 ноября в Челябинске.
Школьники Тюменской области представят свои разработки на симпозиумах «Техника и инженерные области знаний», «Естественные науки», «Математика и информационные технологии», «Социально-гуманитарные и экономические науки».
Так, например, семиклассник Александр Квинт из Боровской школы расскажет о факторах, влияющих на формирование человеческих ценностей. Собственную систему телеприсутствия для людей с ограниченными возможностями здоровья представит одиннадцатиклассник Виталий Карх из ишимской школы №8.
С итогами изучения влияния химического состава металла на качество горячего цинкования познакомит ученик Мальковской школы Владислав Гурский, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».
ИСТОЧНИК KP.RU