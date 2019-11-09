2019-11-09T11:03:23+03:00
Общество

Утром над Тюменью взошло три солнца

Такое природное явление чаще встречается на севере
Алена Кульмухаметова
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Утром над Тюменью взошло три солнца. Фото из соцсети ВКонтактеУтром над Тюменью взошло три солнца. Фото из соцсети ВКонтакте
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Эффект трех солнц или явление под названием гало заметили сегодня тюменцы в районе аэропорта Рощино. На восходе показалось сразу три солнца.

Удивительными кадрами горожане поделились в группу «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте.

Ученые отмечают, что гало появляется вокруг солнца или луны из-за ледяных кристаллов в атмосфере близко к земной поверхности. Оно происходит в морозную погоду и очень часто явление трех солнц видят жители севера.

Также известно, что гало является признаком морозной погоды. Об этом говорят и приметы.

Явление в народе называют «солнце в рукавицах», по старым приметам - это к морозу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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