Утром над Тюменью взошло три солнца
Эффект трех солнц или явление под названием гало заметили сегодня тюменцы в районе аэропорта Рощино. На восходе показалось сразу три солнца.
Удивительными кадрами горожане поделились в группу «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте.
Ученые отмечают, что гало появляется вокруг солнца или луны из-за ледяных кристаллов в атмосфере близко к земной поверхности. Оно происходит в морозную погоду и очень часто явление трех солнц видят жители севера.
Также известно, что гало является признаком морозной погоды. Об этом говорят и приметы.
Явление в народе называют «солнце в рукавицах», по старым приметам - это к морозу.
ИСТОЧНИК KP.RU