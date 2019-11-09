Ямал Ири предлагает тюменцам принять участие в конкурсе новогодней открытки

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-09T08:56:53+03:00

Авторские работы на суд Северного волшебника нужно отправить до 12 декабря

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Покровитель Нового года в ЯНАО Ямал Ири на своем сайте объявил конкурс на лучшую новогоднюю открытку. Авторские работы на суд Северного волшебника нужно отправить до 12 декабря.

В честь 150-летия почтовых карточек ямальский сказочный персонаж предлагают изобразить, как Ямал Ири готовиться к Новому году.

Так, можно нарисовать друзей и помощников волшебника, дом Ямал Ири. Открытка может поведать, как Ямал Ири едет в гости или как он проводит время с детьми. Автор вправе самостоятельно выбрать тему, связанную с Северным волшебником.

- Отправляйте рисунки на yamaliri@yamaltour.info и вступайте в ряды помощников Дедушки Севера! - призвали организаторы конкурса "Ямалтур".

На выбор - пять сюжетов. Для участия необходимо прислать одну работу, нарисованную от руки или в цифровом виде, заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных. Заявки принимаются на электронную почту yamaliri@yamaltour.info в сканированном виде в формате JPEG или pdf, а также в формате doc., docx. или rtf. Подробности в положении конкурса.

Итоги конкурса подведут 19 декабря, победителей наградят 20 декабря, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU