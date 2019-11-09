Тюменские тхэквондисты на российских соревнованиях завоевали 19 золотых медалей
Спортсмены из Тюмени заняли первое общекомандное место на домашнем турнире «Созвездие чемпионов», забрав на соревнованиях 19 золотых медалей. Вторыми по количеству наград высшей пробы стали тхеквондисты из Москвы.Третье место в общекомандном зачете осталось за сборной Самарской области.
Отметим, что в прошлом году пьедестал почета поделили эти же три команды, но тюменские тхэквондисты вернулись домой с тринадцатью медалями и общекомандной бронзой.
– Тюменские спортсмены очень конкурентоспособны, – признал присутствовавший на состязаниях в областной столице президент Всероссийской федерации развития тхэквондо ИТФ Рудольф Кан. Мастер на протяжении последних лет наблюдает за успехами наших тхэквондистов, в том числе на первенстве страны. У всероссийских состязаний существует определенный ценз, который члены оргкомитета организаторы намеренно не понижают в погоне за массовостью: спортсмен должен иметь определенную квалификацию и опыт участия в турнирах всероссийского уровня. Всего же за медали «Созвездия чемпионов» в Тюмени боролись около двухсот атлетов из девяти регионов страны, сообщает «Мегатюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU