2019-11-09T06:18:25+03:00
Общество

Тюменские тхэквондисты на российских соревнованиях завоевали 19 золотых медалей

В спаррингах боролись около двухсот атлетов из девяти регионов страны
Алена Кульмухаметова
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Тюменские тхэквондисты на российских соревнованиях завоевали 19 золотых медалей. Фото с сайта pixabay.comТюменские тхэквондисты на российских соревнованиях завоевали 19 золотых медалей. Фото с сайта pixabay.com
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Спортсмены из Тюмени заняли первое общекомандное место на домашнем турнире «Созвездие чемпионов», забрав на соревнованиях 19 золотых медалей. Вторыми по количеству наград высшей пробы стали тхеквондисты из Москвы.Третье место в общекомандном зачете осталось за сборной Самарской области.

Отметим, что в прошлом году пьедестал почета поделили эти же три команды, но тюменские тхэквондисты вернулись домой с тринадцатью медалями и общекомандной бронзой.

– Тюменские спортсмены очень конкурентоспособны, – признал присутствовавший на состязаниях в областной столице президент Всероссийской федерации развития тхэквондо ИТФ Рудольф Кан. Мастер на протяжении последних лет наблюдает за успехами наших тхэквондистов, в том числе на первенстве страны. У всероссийских состязаний существует определенный ценз, который члены оргкомитета организаторы намеренно не понижают в погоне за массовостью: спортсмен должен иметь определенную квалификацию и опыт участия в турнирах всероссийского уровня. Всего же за медали «Созвездия чемпионов» в Тюмени боролись около двухсот атлетов из девяти регионов страны, сообщает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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