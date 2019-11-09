Погода в Тюмени 9 ноября: солнечно и морозно

СЕГОДНЯ 06:03 2019-11-09T06:03:24+03:00

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В субботу 9 ноября в Тюмени ожидается ясная и без осадков погода. Слабый северо-восточный, восточный ветер 2-6 метров в секунду. На дорогах сильный гололед. Температура воздуха днем составит -11, -6 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4,-9 градусов, местами -9,-14 градусов.

В народном календаре 9 ноября почитают Нестора-летописца. Считалось, что в этот день озёра и реки покрываются льдом и наступают первые морозы. Народные приметы 9 ноября предсказывали погоду: если на протяжении нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то будут осадки, если на деревьях иней, то скоро будет мороз, утром туман – к оттепели, если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.

ИСТОЧНИК KP.RU