2019-11-08T10:40:28+03:00
Происшествия

Условный срок и крупный штраф получил тюменец, спиливший 34 березы

На мужчину было заведено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец спилил 34 березы.Тюменец спилил 34 березы.Фото: Вадим Бегун
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В Тюменской области осужден мужчина, который спилил более тридцати берез. На это у него не было никаких разрешительных документов.

– Судом установлено, что осужденный не имел необходимых лесозаготовительных документов, однако пошел на преступление. В июле этого года в лесном массиве Нижнепышминского сельского поселения Богандинского участкового лесничества он бензопилой спилил 34 березы. Лесозаготовки вывез на своем тракторе, – рассказали в пресс-службе Тюменского районного суда.

В ведомстве добавили, что своими действиями местный житель причинил крупный материальный ущерб департаменту лесного комплекса Тюменской области. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил «черного дровосека» к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, мужчине придется выплатить департаменту почти 140 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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