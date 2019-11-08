Условный срок и крупный штраф получил тюменец, спиливший 34 березы

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-08T10:40:28+03:00

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В Тюменской области осужден мужчина, который спилил более тридцати берез. На это у него не было никаких разрешительных документов.

– Судом установлено, что осужденный не имел необходимых лесозаготовительных документов, однако пошел на преступление. В июле этого года в лесном массиве Нижнепышминского сельского поселения Богандинского участкового лесничества он бензопилой спилил 34 березы. Лесозаготовки вывез на своем тракторе, – рассказали в пресс-службе Тюменского районного суда.

В ведомстве добавили, что своими действиями местный житель причинил крупный материальный ущерб департаменту лесного комплекса Тюменской области. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил «черного дровосека» к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, мужчине придется выплатить департаменту почти 140 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU