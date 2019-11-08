Маленький мальчик пострадал в ДТП на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-08T09:48:33+03:00

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В Тюменской области накануне, 7 ноября, произошло ДТП. В нем пострадал 5-летний мальчик, которого перевозили без детского кресла.

Дорожный инцидент случился около восьми часов утра на 12-м километре автодороги Юргинское-Лесное. Здесь столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Тойота Королла».

– По предварительным данным, 42-летний мужчина, управлявший «Фордом», не учел дорожные и погодные условия, выехал на встречную полосу дороги. В результате ДТП пассажиры американской иномарки, 32-летняя девушка и 5-летний мальчик, получили различные травмы, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Кроме того, вчера в селе Луговом «Хендай Акцент» сбил двоих несовершеннолетних пешеходов. По предварительным данным, подростки 16-ти и 14-ти лет двигались по краю проезжей части без световозвращающих элементов. Они получили ушибы и травмы.

Всего же за минувшие сутки на дорогах региона произошло 7 ДТП, в которых травмировались 9 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU