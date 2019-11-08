2019-11-08T09:22:27+03:00
Общество

«Вел себя дерзко»: в центре Тюмени гаишники скрутили молодого человека

Мужчина просил прохожих снять его задержание на камеру
Вадим Бегун
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В центре Тюмени гаишники скрутили молодого водителя. Скриншот из видео.В центре Тюмени гаишники скрутили молодого водителя. Скриншот из видео.
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В центре Тюмени сотрудники ГИБДД задержали молодого человека, который, как оказалось позже, вел себя дерзко. Во время задержания он просил очевидцев снимать происходящее на камеру со словами: «Люди, не проходите, спасите!»

Видеоролик, где полицейские буквально скручивают тюменца, появился в социальной сети. «ДПСники попросили парня выйти из машины, и тут началось», – так комментирует ситуацию очевидец. В ГИБДД прокомментировали действия своих сотрудников.

– На пересечении улиц Республики и Максима Горького их внимание привлек «Лексус», водитель которого выехал за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора. При дальнейшем повороте налево автомобиль был остановлен. Во время составления административного протокола за нарушение ПДД 27-летний житель региона вел себя вызывающе дерзко. Водителю было предложено выйти из автомобиля и предоставить его для досмотра, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Выйдя из машины, мужчина закрыл ее и стал удаляться от авто, пройти в патрульный автомобиль он также отказался. После таких действий нарушителя инспекторам и пришлось его задержать. Позднее машина была досмотрена, сотрудники составили административный материал за неповиновение законным требованиям и доставили водителя в дежурную часть отдела полиции, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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