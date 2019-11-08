Тюменские автоинспекторы вышли на обледенелые трассы

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-08T08:58:03+03:00

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ГИБДД Тюменской области в усиленном режиме патрулирует трассы региона. Профилактическое мероприятие «Трасса» продлится до воскресенья, 10 ноября.

Сегодня на территории Тюменской области синоптики прогнозируют осадки и минусовую температуру. Это может привести к возникновению неблагоприятных дорожных условий. Именно поэтому автоинспекторы контролируют дорожную обстановку, чтобы вовремя обнаружить и устранить гололед и снежные переметы. Также они предупреждают водителей об опасности в случае ухудшения видимости на трассах.

– Рекомендуем автомобилистам, особенно с небольшим водительским стажем, воздержаться от дальних поездок, а также учитывать плохую видимость и дорожные условия при выборе скоростного режима. Не следует совершать рискованные маневры, важно соблюдать дистанцию и быть готовым к противоаварийным действиям в случае возникновения опасности на дороге, – сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU