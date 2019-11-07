В Тюмени на год сузят проезжую часть улицы Менделеева

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-07T15:55:17+03:00

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В Тюмени на участке улицы Менделеева будут ремонтировать ливневку. Проезжую часть сузят на целый год.

– В связи с выполнением плановых работ по ремонту ливневой канализации с 17 ноября этого года до 17 ноября 2020-го по автомобильной дороге улицы Дмитрия Менделеева на участке от пересечения с улицей Мельникайте до Николая Федорова будет сужена проезжая часть для движения транспортных средств, – сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU