2019-11-07T15:55:17+03:00
Общество

В Тюмени на год сузят проезжую часть улицы Менделеева

Водителям нужно следить за временными дорожными знаками [СХЕМА]
Вадим Бегун
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В Тюмени на год сузят проезжую часть улицы Менделеева.В Тюмени на год сузят проезжую часть улицы Менделеева.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени на участке улицы Менделеева будут ремонтировать ливневку. Проезжую часть сузят на целый год.

– В связи с выполнением плановых работ по ремонту ливневой канализации с 17 ноября этого года до 17 ноября 2020-го по автомобильной дороге улицы Дмитрия Менделеева на участке от пересечения с улицей Мельникайте до Николая Федорова будет сужена проезжая часть для движения транспортных средств, – сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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