В Тюмени на год сузят проезжую часть улицы Менделеева
В Тюмени на участке улицы Менделеева будут ремонтировать ливневку. Проезжую часть сузят на целый год.
– В связи с выполнением плановых работ по ремонту ливневой канализации с 17 ноября этого года до 17 ноября 2020-го по автомобильной дороге улицы Дмитрия Менделеева на участке от пересечения с улицей Мельникайте до Николая Федорова будет сужена проезжая часть для движения транспортных средств, – сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU