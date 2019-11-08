Скандально известная тюменская клиника не платила зарплату работникам

СЕГОДНЯ 07:43 2019-11-08T07:43:41+03:00

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В Тюменской области проводится доследственная проверка в отношении директора ООО «Клиника Сибирская». Мужчина обвиняется в невыплате заработной платы своим подчиненным.

– По версии следствия, с декабря прошлого года по апрель этого перед работниками клиники образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 250 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются потерпевшие – работники медицинского учреждения, которым частично или полностью не выплачивалась зарплата за этот период, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сказали, что все пострадавшие могут обратиться в следственный отдел по Калининскому административному округу Тюмени, который находится по адресу: улица Луначарского, дом 57 или по телефону: 8 (3452) 42-11-06, 64-78-27.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что Клиника Сибирская выплатит тюменским клиентам более четырех миллионов рублей. Рассмотрение исков на компанию в судах до сих пор продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU