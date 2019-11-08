2019-11-08T07:04:01+03:00
Происшествия

Сразу четырех тоболяков «развели» телефонные мошенники за сутки

В полиции зарегистрировано четыре факта краж с банковских карт
Вадим Бегун
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Сразу четырех тоболяков «развели» телефонные мошенники за сутки.Сразу четырех тоболяков «развели» телефонные мошенники за сутки.Фото: Ольга Крыльцова
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За одни лишь сутки со счетов тоболяков мошенники сняли почти 200 тысяч рублей. Все обращения зарегистрированы в полиции.

– Всем им звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Мошенники заверяли тоболяков, что с их банковских счетов несанкционированно списываются денежные средства, и чтобы это предотвратить, необходимо перевести деньги на другой счет. Потерпевшие тут же сообщали лжесотрудникам данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в итоге неизвестные списали со счетов обманутых граждан порядка 186 тысяч рублей. В настоящее время по данным фактам следственным отделом тобольской полиции возбуждены уголовные дела. Сейчас стражи порядка занимаются поиском фигурантов и рекомендуют гражданам быть внимательными и предусмотрительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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