На улице Моторостроителей в Тюмени обесточат светофоры
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 8 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на улице Моторостроителей в районе дома № 5, на пересечении улиц Широтной и Моторостроителей, а также на пересечении улиц Широтной и Народной.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU