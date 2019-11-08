2019-11-08T05:01:16+03:00
Общество

Погода на 8 ноября в Тюмени: погода ушла в «минус»

В городе похолодает
Вадим Бегун
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В Тюмени существенно похолодает.В Тюмени существенно похолодает.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 8 ноября, до обеда в Тюмени продержится пасмурная погода, во второй половине дня небо прояснится. Ночью ожидается дождь, утром на смену ему придет дождь со снегом. Во второй половине дня осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет +5, +6, днем она опустится до -4, -6. Вечером еще похолодает до минус 8. В этот день ожидается юго-западный ветер, переходящий в северный, 1-5 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Димитрия Солунского. Если на Дмитрия тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами. Если «Дмитрий на снегу – весна будет поздняя». Хоршая же погода в этот день предвещала раннюю весну. А если на Дмитрия была багряная заря, стоило ожидать ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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