Найденные подростки, труп на детской площадке и незаконный вывоз леса: публикуем главные новости Тюмени 7 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-07T16:18:46+03:00

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1. Пропавшие еще 9 сентября тюменские подростки, наконец, найдены. Они были за тысячи километров от дома – в Уфе. Каким образом молодые люди туда добрались, полицейские пока не рассказывают.

На сегодняшний день известно, что один из беглецов уже дома, в областном центре, второй подросток пока находится в столице Башкортостана.

Пропавшие 9 сентября тюменские подростки найдены. Фото - "Белая Сова - Тюмень".

2. В Тюмени на детской площадке был обнаружен… труп. Как он там оказался, непонятно. В этом предстоит разобраться следователям.

Пока они могут сказать только одно – мужчина замерз. По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

3. Сегодня стало известно, что из Тюменской области иностранцы вывезли почти 800 кубометров леса. Факт незаконной поставки крупной партии древесины в Узбекистан установили тюменские таможенники. Они рассказали, что в нескольких фурах лежало леса на четыре миллиона рублей.

Возбуждено два уголовных дела. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Кроме того, им предстоит выплатить штраф до одного миллиона рублей.

Иностранцы вывезли почти 800 кубометров леса из Тюменской области. Фото - Тюменская таможня.

4. Интересную историю рассказали сегодня судебные приставы журналистам. К ним обратилась женщина – владелица квартиры, у которой исчезла симпатия к ее молодому человеку, и она попыталась выгнать его из дома. Прошел год, а «воз», как говорится, и ныне там.

После того, как в квартире неожиданно появились судебный приставы, мужчина заперся в комнате. Дверь он открыл только после того, как ему рассказали о грозившей ему административной ответственности. Тюменец покинул жилплощадь, прихватив с собой две сумки и подушку.

5. Сегодня в Тюмени произошел очередной коллапс на дорогах. Однако в этот раз виной тому стали не дорожные работы или ДТП, а коммунисты, которые решили пройти маршем по центральной улице города.

Недоумевающие горожане в социальных сетях стали выкладывать фотографии стоящих в пробке автобусов. Только после того, как им объяснили, что сегодня отмечается 102 годовщина Великой Октябрьской революции, местные жители успокоились.

ИСТОЧНИК KP.RU