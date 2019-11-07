2019-11-07T15:08:28+03:00
Общество

«Без проблем и накладок»: в Минкомсвязи оценили переход на «цифру» в Тюменской области

К словам благодарности присоединился председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
Вадим Бегун
Поделиться:
Чиновники оценили переход на "цифру" в Тюменской области. Фото - pixabay.com.Чиновники оценили переход на "цифру" в Тюменской области. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков заявил, что Тюменская область достойна всяческих похвал за беспроблемный переход с аналогового способа вещания телевидения на цифровой.

– Хотел бы особо выделить несколько субъектов, где были крайне сложные исходные условия, но благодаря отлично проделанной работе отключение аналога прошло без проблем и накладок, – сказал Носков, отметив помимо Тюменской области еще Татарстан, Камчатку, Якутию, Алтай, Красноярский край и другие регионы России.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в свою очередь предложил подумать, как отметить тех, кто занимался работой по внедрению цифрового телевидения в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон
Закрылся в комнате: приставы еле выгнали тюменца из чужой квартиры
Почти 800 кубометров тюменского леса незаконно вывезли в Узбекистан
Сбивший ребенка на «зебре» тюменец сядет на скамью подсудимых
В Тюмени митингующие перекрыли центральную улицу
Друг напал на тюменца из-за обвинений во лжи
Улицу Декабристов в Тюмени перекроют из-за работ на трубопроводе
В Тюмени уйдет с молотка миллиардное имущество банка-банкрота
Тюменская бизнес-леди не выплатила уборщицам более одного миллиона рублей
Следователи разберутся, как труп оказался на детской площадке в Тюмени
На вокзале Заводоуковска поезд насмерть сбил женщину
Топ-5 советов по безопасности, которые должен знать каждый родитель
Прокуратура проверит сообщение о неготовности 600 тюменских домов к отопительному сезону
Тюменец лишился иномарки из-за больших долгов по коммуналке
Третий открытый Конгресс наставников России пройдет в Тюмени
Пропавших два месяца назад тюменцев нашли в Уфе
Любитель норковых шуб «разводил» продавцов на деньги в Тюмени
Тюменец может «загреметь» на два года в тюрьму за кражу кедровых орехов
Мэр Тюмени выслушает жалобы горожан по вопросам ЖКХ
Тюменские пешеходы протестировали световозвращающие элементы
Погода на 7 ноября в Тюмени: все еще тепло
Пельмени с тараканами, тюменец-альфонс и приговор банде налетчиков: публикуем главные новости Тюмени 6 ноября 2019
Тюменцам рассказали, что необходимо для создания экосистемы для ИТ-кластера
Пьяный тюменец стрелял по маршрутке на улице 50 лет Октября