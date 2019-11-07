«Без проблем и накладок»: в Минкомсвязи оценили переход на «цифру» в Тюменской области

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-07T15:08:28+03:00

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков заявил, что Тюменская область достойна всяческих похвал за беспроблемный переход с аналогового способа вещания телевидения на цифровой.

– Хотел бы особо выделить несколько субъектов, где были крайне сложные исходные условия, но благодаря отлично проделанной работе отключение аналога прошло без проблем и накладок, – сказал Носков, отметив помимо Тюменской области еще Татарстан, Камчатку, Якутию, Алтай, Красноярский край и другие регионы России.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в свою очередь предложил подумать, как отметить тех, кто занимался работой по внедрению цифрового телевидения в России.

ИСТОЧНИК KP.RU