Следователи рассказали подробности смерти женщины, сбитой поездом в Заводоуковске

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-07T15:33:37+03:00

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Машинист подал сигнал, когда увидел переходившую железнодорожные пути женщину. Следователи рассказали подробности смертельного инцидента, который произошел сегодня утром на вокзале Заводоуковска.

– Сотрудники локомотивной бригады сообщили, что машинист грузового поезда, заметив женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, подал сигнал. Затем он стал в экстренном порядке тормозить, но, к сожалению, избежать наезда ему не удалось. В результате пострадавшая получила повреждения, не совместимые с жизнью, – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников локомотивной бригады, родственников пострадавшей и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что сегодня, 7 ноября, в 6.52 на 2235 километре третьего пикета станции Заводоуковская под пешеходным мостом вблизи железнодорожного вокзала грузовой поезд смертельно травмировал 37-летнюю женщину. Очевидцы произошедшего рассказывали: удар был настолько сильным, что женщину отбросило под пешеходный мост.

ИСТОЧНИК KP.RU