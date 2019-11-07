2019-11-07T14:20:46+03:00
Общество

Закрылся в комнате: приставы еле выгнали тюменца из чужой квартиры

Мужчина прихватил с собой подушку
Вадим Бегун
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Тюменец не хотел уходить из дома своей возлюбленной. Фото - УФССП по Тюменской области.Тюменец не хотел уходить из дома своей возлюбленной. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени женщина, у которой исчезла симпатия к ее молодому человеку, попыталась выгнать его из дома. Спустя год безуспешных проводов она обратилась к судебным приставам.

– 33-летний мужчина прожил с обратившейся восемь лет. Стоит отметить, что квартира находится в собственности женщины, все это время они жили без регистрации брака. Однако даже спустя год после того, как романтические отношения у пары закончились, молодой человек съезжать никак не желал, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Суд обязал мужчину освободить квартиру, однако во время визита судебного пристава-исполнителя он закрылся в одной из комнат и отказывался идти на контакт. Открыл дверь только после того, как сотрудник Службы настойчиво обрисовал ситуацию, в которую парень может попасть. А ему, как минимум, грозила административная ответственность.

Пристав предложил тюменцу собрать вещи, на что тому пришлось согласиться. В результате мужчина покинул квартиру, прихватив с собой две сумки и подушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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