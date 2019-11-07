Почти 800 кубометров тюменского леса незаконно вывезли в Узбекистан

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-07T13:55:49+03:00

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Тюменские таможенники установили факт незаконной поставки крупной партии древесины в Узбекистан. В нескольких фурах лежало леса на четыре миллиона рублей.

– В конце 2017-го и в марте прошлого года организация экспортировала фурами в иностранное государство хвойные деревья. Всего по восьми декларациям на товары вывезено 752 кубометра леса. Однако потом было установлено, что сведения в этих декларациях являются недостоверными. Предприниматель не смог представить таможенному органу документы, подтверждающие законность происхождения и приобретения 564 кубометров леса, – сообщили в пресс-группе Тюменской таможни.

Эксперты оценили стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов в более чем четыре миллиона рублей. Возбуждено два уголовных дела. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Кроме того, им предстоит выплатить штраф до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU