2019-11-07T13:05:51+03:00
Общество

В Тюмени митингующие перекрыли центральную улицу

Местные жители жалуются на пробки
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени прошел митинг. Фото - скриншот из видео.В Тюмени прошел митинг. Фото - скриншот из видео.
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 7 ноября, состоялся митинг, посвященный 102 годовщине Великой Октябрьской революции. Люди вышли на центральные улицы города, вызвав транспортный коллапс.

«На улице Республики не протолкнуться. Колонна из автобусов всю дорогу заняла... Кто знает, что случилось? ДТП нет, просто стоят», – спрашивают местные жители в социальных сетях, прилагая к своему посту фотографии.

Митинг вызвал транспортный коллапс в Тюмени. Фото - соцсети.

Митинг вызвал транспортный коллапс в Тюмени. Фото - соцсети.

Также возмущенные тюменцы делились снимками полицейских машин, перекрывших улицу Мориса Тореза. «Что за суета? Полчаса объезжали это все», – нервничали горожане.

Позже выяснилось, что сегодня на центральные улицы города вышли митингующие, которые так образом отмечают 102 годовщину Великой Октябрьской революции. Около пятисот человек прошли колонной, их сопровождали полицейские автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Без проблем и накладок»: в Минкомсвязи оценили переход на «цифру» в Тюменской области
Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон
Закрылся в комнате: приставы еле выгнали тюменца из чужой квартиры
Почти 800 кубометров тюменского леса незаконно вывезли в Узбекистан
Сбивший ребенка на «зебре» тюменец сядет на скамью подсудимых
Друг напал на тюменца из-за обвинений во лжи
Улицу Декабристов в Тюмени перекроют из-за работ на трубопроводе
В Тюмени уйдет с молотка миллиардное имущество банка-банкрота
Тюменская бизнес-леди не выплатила уборщицам более одного миллиона рублей
Следователи разберутся, как труп оказался на детской площадке в Тюмени
На вокзале Заводоуковска поезд насмерть сбил женщину
Топ-5 советов по безопасности, которые должен знать каждый родитель
Прокуратура проверит сообщение о неготовности 600 тюменских домов к отопительному сезону
Тюменец лишился иномарки из-за больших долгов по коммуналке
Третий открытый Конгресс наставников России пройдет в Тюмени
Пропавших два месяца назад тюменцев нашли в Уфе
Любитель норковых шуб «разводил» продавцов на деньги в Тюмени
Тюменец может «загреметь» на два года в тюрьму за кражу кедровых орехов
Мэр Тюмени выслушает жалобы горожан по вопросам ЖКХ
Тюменские пешеходы протестировали световозвращающие элементы
Погода на 7 ноября в Тюмени: все еще тепло
Пельмени с тараканами, тюменец-альфонс и приговор банде налетчиков: публикуем главные новости Тюмени 6 ноября 2019
Тюменцам рассказали, что необходимо для создания экосистемы для ИТ-кластера
Пьяный тюменец стрелял по маршрутке на улице 50 лет Октября