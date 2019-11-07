В Тюмени митингующие перекрыли центральную улицу

СЕГОДНЯ 13:05 2019-11-07T13:05:51+03:00

В Тюмени прошел митинг. Фото - скриншот из видео.

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В Тюмени сегодня, 7 ноября, состоялся митинг, посвященный 102 годовщине Великой Октябрьской революции. Люди вышли на центральные улицы города, вызвав транспортный коллапс.

«На улице Республики не протолкнуться. Колонна из автобусов всю дорогу заняла... Кто знает, что случилось? ДТП нет, просто стоят», – спрашивают местные жители в социальных сетях, прилагая к своему посту фотографии.

Митинг вызвал транспортный коллапс в Тюмени. Фото - соцсети.

Также возмущенные тюменцы делились снимками полицейских машин, перекрывших улицу Мориса Тореза. «Что за суета? Полчаса объезжали это все», – нервничали горожане.

Позже выяснилось, что сегодня на центральные улицы города вышли митингующие, которые так образом отмечают 102 годовщину Великой Октябрьской революции. Около пятисот человек прошли колонной, их сопровождали полицейские автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU