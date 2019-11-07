2019-11-07T12:14:03+03:00
Общество

Улицу Декабристов в Тюмени перекроют из-за работ на трубопроводе

Его протяженность составляет 365 метров
Вадим Бегун
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В Тюмени перекроют улицу Декабристов. Фото - 2Гис.В Тюмени перекроют улицу Декабристов. Фото - 2Гис.
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В Тюмени перекроют для движения часть улицы Декабристов – от улицы Федерации до Кремлевской. Здесь будут проводиться строительно-монтажные работы. Данная мера будет действовать с понедельника, 11 ноября, по 20 ноября.

– Реконструкция сетей водоснабжения по улице Кремлевской проводится в рамках реализации Инвестиционной программы на 2017-2025 годы. Здесь проложат полиэтиленовый трубопровод протяженностью 365 метров. На следующей неделе будет установлена монолитная бетонная камера и произведена врезка построенного трубопровода в существующую сеть, – сообщила руководитель пресс-службы «Водоканал Тюмень» Ирина Айданова

По ее словам, в результате проведенных работ будет не только проложен водопровод из современных материалов, срок службы которых равен пятидесяти лет, но и установлены датчики давления, а также приборы учета с возможностью передачи данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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