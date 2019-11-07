2019-11-07T13:30:46+03:00
Происшествия

Сбивший ребенка на «зебре» тюменец сядет на скамью подсудимых

Материалы дела уже направлены в суд
Вадим Бегун
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Тюменец может лишиться свободы из-за ДТП. Фото - pixabay.com.Тюменец может лишиться свободы из-за ДТП. Фото - pixabay.com.
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В тюменский суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения: из-за него в больнице оказалась девочка.

– Из материалов уголовного дела следует, что вечером 17 августа этого года молодой человек на «Форд Фокус» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 191 по улице Камчатской сбил 14-летнюю девочку. В результате ДТП несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью. Стоит отметить, что обвиняемый признал свою вину в дорожном инциденте, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство утвердило по данному уголовному делу обвинительное заключение, материалы дела направлены в Ленинский районный суд. Молодой человек может отделаться трехлетним ограничением свободы или принудительными работами на срок до двух лет, однако он может и лишиться свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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